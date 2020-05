"You are the Champions" : Queen rend hommage au personnel soignant

(Reuters) - Le groupe de rock Queen et le chanteur Adam Lambert récoltent des fonds pour le personnel de santé en première ligne face au coronavirus avec la parution d'un nouveau morceau, "You are the Champions", une version mise à jour du tube "We are the Champions" enregistrée sur smartphone du fait du confinement.

Le morceau est destiné "à tous ceux en première ligne, à travers le monde (...) Les gens qui risquent leur vie pour nous sauver et sauver nos familles", a dit à Reuters le guitariste du groupe, Brian May, lors d'une visioconférence depuis son domicile de Londres.

Cette nouvelle version a pris vie lorsque Brian May a posté sur internet une vidéo de lui en train de jouer une partie du morceau, invitant le public à y prendre part. Il a ensuite incité le batteur Roger Taylor et Adam Lambert, qui effectue des tournées avec le groupe à la place du défunt Freddie Mercury, à participer au morceau.

Après avoir discuté de la possibilité de modifier ou non les paroles, Adam Lambert a remplacé "we" par "you" dans l'ultime couplet, sans toucher au reste de la chanson.

Il est inhabituel de voir Queen modifier ne serait-ce qu'un seul mot d'un classique écrit par Freddie Mercury il y a plus de 40 ans. "Mais c'est le genre d'événement qui justifiait un tel changement", a dit Lambert à Reuters depuis son domicile de Los Angeles. "Et comme c'est un titre très connu, changer un seul mot revêt un impact immense", a-t-il ajouté.

Les recettes seront reversées à un fonds de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à destination du personnel soignant.

