Yohann Diniz a dit stop sur 50km marche, Allyson Felix en mode record

par Arthur Cremers (iDalgo)

Engagé dans le dernier 50km marche de sa carrière, Yohann Diniz n'a pas pu aller au bout de son rêve de médaille olympique. Comme en 2016, il a d'abord été embêté par des problèmes gastriques avant que son physique ne le rattrape. C'est le Polonais Dawid Tomala qui s'est emparé de l'or après près de 4h. Plus tard, Shiying Liu a créé une petite surprise en devenant championne olympique au javelot suite à un jet mesuré à 66 mètres 34. Sur 400 mètres, la très attendue Shaunae Miller-Uibo a facilement réglé ses adversaires pour se vêtir d'or mais l'on retiendra peut-être plus la troisième place d'Allyson Felix synonyme de bronze et de dixième médaille olympique, un record. Sinon, les relais des 4x100m ont délivré leur verdict et les Jamaïcaines ont dominé de la tête et des épaules la course féminine, tandis que les Italiens et Marcell Jacobs s'offrent un nouveau sacre en athlétisme dans cette olympiade devant la Grande-Bretagne et le Canada.