Yémen : une centaine de détenus supplémentaire libérée par l'Arabie Saoudite

Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) - L'Arabie saoudite va unilatéralement libérer lundi une centaine de détenus supplémentaire au Yémen, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), après trois jours d'échanges simultanés de prisonniers entre les parties belligérantes du conflit yéménite. Le vice-ministre des Affaires étrangères du mouvement chiite houthi a déclaré sur Twitter que 104 Yéménites détenus en Arabie saoudite seraient libérés lundi, en dehors du cadre de l'accord principal d'échange de prisonniers. Une opération de trois jours supervisée par le CICR visant à échanger 887 détenus s'est déjà achevée dimanche. Jeudi, une délégation saoudienne a conclu des pourparlers de paix à Sanaa avec les rebelles houthis, dont le principal négociateur a déclaré que les négociations avaient progressé et que de nouvelles discussions auraient lieu pour aplanir les divergences restantes. Le conflit au Yémen est considéré comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Il a fait des dizaines de milliers de morts et plongé le Yémen dans une crise humanitaire désastreuse, des millions de personnes étant confrontées à la famine. (Reportage Lisa Barrington; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)