Yémen : Nouvelle frappe américaine contre des missiles antinavires houthis

WASHINGTON (Reuters) - L'armée américaine a conduit mardi une nouvelle frappe au Yémen visant quatre missiles antinavires dans une partie du pays contrôlée par les rebelles Houthis, ont déclaré deux responsables américains à Reuters. Ces frappes interviennent après celles qui ont été menées la semaine dernière par les Américains et les Britanniques contre une série de sites utilisés par les rebelles houthis du Yémen pour lancer des attaques contre des navires circulant en mer Rouge. Les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, perturbent le commerce mondial en attaquant les navires qui passent par le détroit de Bab el Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, en réponse, disent-ils, à la guerre menée par Israël à Gaza. Ils ont, à ce jour, mené 27 attaques contre des voies de navigation commerciale en mer Rouge depuis le 19 novembre. Les Etats-Unis ont mis sur pied en décembre dernier une opération internationale baptisée "Prosperity Guardian" avec une vingtaine de pays pour assurer la sécurité du transport maritime mais les frappes anglo-américaines n'entrent pas le cadre de cette coalition. (Reportage Idrees Ali et Phil Stewart, version française Diana Mandiá)