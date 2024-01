Yémen : Les Houthis défient les marines américaine et britannique

Yémen : Les Houthis défient les marines américaine et britannique













DUBAI, 31 janvier (Reuters) - Les Houthis du Yémen ont annoncé mercredi la poursuite de leurs attaques contre des navires de guerre américains et britanniques en mer Rouge, évoquant des actes de légitime défense. Dans un communiqué, un porte-parole militaire du groupe rebelle a déclaré que tous les bâtiments américains et britanniques participant à l'"agression" contre leur pays étaient des cibles. Le mouvement a revendiqué des tirs des missiles contre le destroyer américain USS Gravely. Le Commandement central américain au Moyen-Orient (Centcom) a dit mardi soir avoir abattu un missile de croisière tiré du Yémen en direction de la mer Rouge, sans signaler de dommage. Soutenus par l'Iran, les Houthis du Yémen mènent depuis novembre une campagne de harcèlement des navires en mer Rouge à l'aide de drones et missiles, des opérations qu'ils disent mener par solidarité avec les Palestiniens en lutte contre Israël dans la bande de Gaza. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont mené début janvier des frappes au Yémen contre des positions et installations des Houthis, qui contrôlent depuis dix ans une grande partie du pays dont la capitale, Sanaa. (Jana Choukeir et Nadine Awadalla; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)