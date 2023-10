Yémen: Les Houthis annoncent avoir tiré des missiles et des drones vers Israël

DUBAI (Reuters) - Les rebelles houthis du Yémen ont annoncé avoir lancé mardi un "grand nombre" de drones et missiles balistiques vers Israël, alors que l'armée israélienne avait annoncé auparavant avoir abattu "une cible aérienne" dans la ville d'Eilat au bord de la mer Rouge. C'est la troisième opération visant Israël et il y en aura d'autres, a annoncé Yahya Saree, le porte-parole de l'armée houthi dans une déclaration télévisée. Les attaques continueront jusqu'à la fin de l'"agression israélienne" , a-t-il ajouté, en référence au conflit entre l'Etat hébreu et le Hamas dans la bande de Gaza. Le dirigeant des Houthis, Abdel-Malek al-Houthi, a déclaré le 10 octobre que si les Etats-Unis venaient à intervenir directement dans le conflit à Gaza, les rebelles répondraient par des tirs de drones et de missiles et par d'autres opérations militaires. Le mouvement rebelle, soutenu par l'Iran, combat une coalition menée par l'Arabie saoudite depuis 2015 dans un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé avoir utilisé pour la première fois depuis le début du conflit le système de défense aérienne "Arrow" pour intercepter un missile sol-sol en mer Rouge, se dirigeant vers Israël. L'armée israélienne a déclaré que les deux incidents étaient distincts. Dans le second incident, des avions israéliens ont intercepté des cibles aériennes, a précisé un porte-parole de l'armée israélienne. Israël a accusé la semaine dernière le mouvement houthi d'avoir tiré des drones qui ont provoqué des explosions dans deux villes égyptiennes sur la mer Rouge, indiquant qu'ils visaient l'Etat hébreu. (Ari Rabinovitch et Maytaal Angel; version française par Zhifan Liu)