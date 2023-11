Yémen : Le chef des Houthis menace les navires israéliens en mer Rouge

ADEN, 14 novembre (Reuters) - Le chef des Houthis du Yémen a promis mardi de continuer à tirer des missiles en direction d'Israël et a menacé de s'attaquer aux navires israéliens en mer Rouge et dans le détroit de Bab al Mandeb, à la pointe du Yémen. Le groupe soutenu par l'Iran a lancé plusieurs attaques de missiles et de drones contre Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, alimentant les craintes d'embrasement régional. Les Houthis, qui contrôlent le nord du Yémen et une partie de ses côtes de la mer Rouge, ont résisté aux attaques d'une coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite depuis 2015 et disposent d'un gros arsenal de missiles balistiques et de drones. Dans un discours diffusé à la télévision, Abdoulmalik al Houthi a assuré que ses forces étaient à l'affût de la moindre occasion de frapper un navire israélien qui s'aventurerait à proximité des eaux yéménites ou dans le détroit de Bab al Mandeb, un des plus fréquentés au monde, notamment par les pétroliers. (Rédigé par Mohammed Alghobari, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)