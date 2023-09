Yémen : L'Arabie saoudite salue des avancées dans les négociations de paix

LE CAIRE (Reuters) - L'Arabie saoudite s'est félicitée des avancées dans les négociations visant à établir une feuille de route pour soutenir le processus de paix au Yémen, a indiqué mercredi le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué. Des émissaires des rebelles houthis ont quitté mardi l'Arabie saoudite après cinq jours de négociations visant à parvenir à un cessez-le-feu permanent avec Ryad dans la guerre au Yémen, ont déclaré des sources au fait des discussions et les médias houthis. L'Arabie saoudite a réaffirmé sa volonté de promouvoir le dialogue entre les parties impliquées dans le conflit au Yémen, a dit mercredi le ministre saoudien de la Défense à l'issue d'une réunion avec la délégation houthie. "J'ai souligné le soutien du royaume au Yémen et réaffirmé notre engagement à promouvoir le dialogue entre toutes les parties pour parvenir à une solution politique sous la supervision de l'Onu", a déclaré le prince Khalid ben Salman dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter). Deux sources ont indiqué que des progrès avaient été réalisés sur les principaux points d'achoppement, ajoutant que les parties se rencontreraient "bientôt" pour de nouvelles discussions après des consultations. Des émissaires des rebelles houthis se sont rendus la semaine dernière en Arabie saoudite pour discuter de la réouverture des ports et de l'aéroport de Sanaa, sous leur contrôle, du versement de salaires aux fonctionnaires, de la reconstruction et d'un calendrier de retrait des forces étrangères du pays. L'Arabie saoudite intervient dans la guerre au Yémen depuis 2015 à la tête d'une coalition de pays du Golfe. Le conflit a fait des centaines de milliers de morts. Les quatre cinquièmes de la population yéménite sont aujourd'hui dépendants de l'aide humanitaire. Le rapprochement récent entre l'Arabie saoudite et l'Iran a cependant contribué à la relance des initiatives de paix. Washington fait également pression depuis des mois sur Ryad pour mettre fin à la guerre. (Reportage Enas Alashray; version française Camille Raynaud)