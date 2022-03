Yémen: L'Arabie saoudite lance une opération contre les Houthis

(Reuters) - La coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen a lancé samedi une opération militaire afin de mettre fin aux attaques contre ses installations pétrolières et de "protéger les sources d'énergie mondiales", ont rapporté les médias d'Etat saoudiens.

La coalition a annoncé mener des frappes aériennes contre la capitale yéménite Sanaa, contrôlée par les Houthis, et le port de Hodeïdah, sur la mer Rouge.

Le but de cette opération est de "protéger les sources d'énergie mondiales et garantir (le fonctionnement) des chaînes d'approvisionnement", a indiqué la coalition, ajoutant que l'opération n'en était qu'à ses débuts et que les Houthis devraient assumer les conséquences de leur "comportement hostile".

Les médias d'Etat saoudiens avaient rapporté plus tôt que la coalition avait déclaré qu'elle "s'attaquerait directement aux sources de menace" et a demandé aux civils d'éviter de se trouver à proximité de tout site ou installation pétrolière à Hodeïdah.

Cette annonce était intervenue après que la coalition a annoncé que deux drones avaient été interceptés et détruits dans le ciel yéménite.

Les rebelles houthis du Yémen ont dit avoir lancé vendredi une série d'attaques contre des installations pétrolières en Arabie saoudite à l'aide de drones et de missiles.

Les sites civils seront épargnés et les dommages collatéraux sur les installations pétrolières seront évités, a précisé la coalition.

La chaîne de télévision yéménite Al Masirah, contrôlée par les Houthis, a rapporté que des raids aériens de la coalition étaient toujours en cours au-dessus de la ville de Hodeïdah, tandis que des habitants ont déclaré à Reuters que les raids avaient eu lieu près du port de Hodeïdah.

Al Masirah a également déclaré que la coalition avait attaqué le port de Salif, ainsi que des électriques et pétrolières à Hodeïdah.

Des habitants de Sanaa ont déclaré à Reuters que le bâtiment administratif de la compagnie pétrolière Safer, au sud de la ville, avait été bombardé.

(Reportage Nayera Abdallah et Omar Fahmy, avec Mohammed Ghobari; version française Camille Raynaud)