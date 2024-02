Yémen : Frappes américaines "défensives" dans des zones contrôlées par les Houthis, selon l'armée US

WASHINGTON (Reuters) - Les États-Unis ont procédé à cinq frappes d'autodéfense dans des régions du Yémen contrôlées par la milice Houthi soutenue par l'Iran, a annoncé dimanche le commandement central américain. Les tirs ont pris pour cible trois missiles de croisière, un navire sous-marin sans pilote et un navire de surface également dépourvu de pilote. Le Commandement central dit avoir établi que les missiles et les navires représentaient une menace imminente pour la Marine américaine et des navires marchands présents dans la zone. Les attaques des Houthis en mer Rouge sont la marque d'une extension du conflit au Moyen-Orient depuis la guerre qui a éclaté entre Israël et le Hamas après l'attaque meurtrière du groupe palestinien contre l'Etat hébreu le 7 octobre. A lire aussi... Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, affirment que ces attaques marquent leur solidarité avec les Palestiniens, confrontés aux frappes d'Israël à Gaza. Une version contredite par les États-Unis et leurs alliés qui y voient une menace pour le commerce mondial. Face à la montée des violences en mer Rouge, les principales compagnies maritimes ont abandonné cette route commerciale pour lui préférer un contournement du continent africain. Cela entraîne une hausse des coûts, alimentant les inquiétudes sur l'inflation mondiale et privant l'Égypte de revenus importants liés au canal de Suez à destination ou en provenance de la mer Rouge. (Reportage de Jasper Ward et Doina Chiacu; version française Elizabeth Pineau)