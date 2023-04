Yémen : Début de l'échange de prisonniers dans le cadre des pourparlers de paix

SANAA/ADEN (Reuters) - Un vaste échange de prisonniers a débuté vendredi au Yémen entre les rebelles chiites Houthis et le gouvernement yéménite, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Un vol transportant 35 personnes a atterri à Aden, siège du gouvernement yéménite vers midi vendredi, tandis qu'au même moment, un second, transportant 125 personnes, est arrivé à Sanaa, capitale tenue par les Houthis, d'après un témoin de Reuters et la chaîne de télévision Al Masirah, dirigée par le mouvement rebelle. Le CICR, qui gère le processus, a déclaré que ses avions seraient utilisés pour transporter les détenus entre six villes du Yémen et d'Arabie saoudite au cours des prochains jours. Lors de négociations qui se sont déroulées en Suisse le mois dernier, les parties ont accepté de libérer 887 détenus et de se rencontrer à nouveau en mai pour discuter d'autres libérations. "Cette opération de libération intervient à un moment d'espoir pour le Yémen et rappelle que le dialogue constructif et les compromis mutuels sont des outils puissants capables d'aboutir à de grands résultats", a affirmé Hans Grundberg, l'envoyé de l'Onu pour le Yémen. Ces pourparlers sont les derniers d'une série ayant abouti à la libération de prisonniers en 2022 et 2020 dans le cadre de l'accord de Stockholm, obtenu à la suite d'une médiation de l'Onu. "Nous souhaitons vivement que ces libérations donnent une impulsion à une solution politique plus large", a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR. Une coalition dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue au Yémen en 2015 après que les Houthis, alliés à l'Iran, ont chassé le gouvernement de Sanaa en 2014. Le conflit au Yémen est considéré comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Il a fait des dizaines de milliers de morts et plongé le Yémen dans une crise humanitaire désastreuse, des millions de personnes étant confrontées à la famine. Le mois dernier, Ryad et Téhéran ont accepté de rétablir des liens diplomatiques rompus en 2016, ce qui a fait naître l'espoir de voir le processus de paix au Yémen progresser. (Reportage Mohammed Alghobari et Fawaz Salman à Aden, Khaled Abdullah, Adel al-Khadher et Abdulrhman Al-Ansi à Sanaa ; rédigé par Lisa Barrington ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)