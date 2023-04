Yémen : au moins 78 morts dans une bousculade à Sanaa

ADEN (Reuters) - Au moins 78 personnes ont été tuées dans une bousculade à Sanaa, la capitale du Yémen, alors que des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans une école pour recevoir une aide financière, ont rapporté jeudi des témoins et la chaîne de télévision dirigée par le mouvement chiite Houthi. De nombreuses personnes ont été blessées dans l'incident, dont 13 gravement, selon Al Masirah TV, qui cite le directeur de la Santé à Sanaa. La bousculade s'est produite lors d'une distribution caritative organisée par des commerçants aux derniers jours du mois du ramadan, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur du mouvement houthi dans un communiqué. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans une école afin de recevoir les dons, d'un montant total de 5.000 riyals yéménites, soit environ 9 dollars (8,2 euros) par personne, ont déclaré à Reuters des témoins participant aux opérations de secours. Une vidéo diffusée sur Telegram par la télévision houthie montrait une foule de personnes collées les unes aux autres, certaines criant et tendant les mains pour être mises en sécurité. Le ministère de l'Intérieur a également indiqué dans un communiqué distinct que deux des commerçants ayant organisé l'événement avaient été arrêtés et qu'une enquête était en cours. (Reportage Hatem Maher au Caire et Mohammed Alghobari à Aden, rédigé par Andrew Mills et Michael Perry; version française Camille Raynaud)