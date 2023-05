Yellen dira au G7 l'engagement des USA à soutenir l'Ukraine tant que nécessaire

NIIGATA, Japon (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, soulignera jeudi lors d'une réunion du G7 au Japon l'engagement des Etats-Unis à continuer de soutenir l'Ukraine tant que cela sera nécessaire, tout en oeuvrant avec d'autres pays riches pour enrayer la faculté de la Russie à mener cette guerre. Accroître le soutien à l'Ukraine est l'une des trois priorités - avec la lutte contre l'inflation et le soutien à long terme de l'économie - identifiées par Janet Yellen dans un discours qu'elle prononcera devant ses homologues du G7. "J'ai hâte de coordonner avec les autres membres du G7 le soutien à l'Ukraine et la dégradation de la capacité de la Russie à faire la guerre", dira-t-elle, selon des extraits communiqués en amont par ses services. "Comme je l'ai déjà dit, nous nous tiendrons au côté de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra", ajoutera la secrétaire américaine au Trésor, soulignant qu'une coalition de pays menée par les Etats-Unis était focalisée cette année sur des moyens de s'assurer que la Russie ne parvienne pas à contourner les vastes sanctions occidentales. "Nous avons pris une vague de mesures au cours des derniers mois afin de lutter contre l'évasion. Et mon équipe a voyagé autour du monde pour intensifier ces travaux", va déclarer Janet Yellen. (Reportage Andrea Shalal; version française Jean Terzian)