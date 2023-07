Yellen appelle la Chine à soutenir les institutions existantes pour lutter contre le changement climatique

Crédit photo © Reuters

par Andrea Shalal PÉKIN (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine, en tant que deux plus grandes économies du monde, doivent travailler ensemble pour lutter contre la "menace existentielle" du changement climatique, a déclaré samedi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, à des représentants du gouvernement chinois et à des experts du climat. Janet Yellen, qui effectue actuellement une visite en Chine, a déclaré que la coopération en matière de climat entre Washington et Pékin avait permis des avancées majeures telles que l'Accord de Paris, conclu en 2015. Elle a ajouté que les deux puissances souhaitaient soutenir les marchés émergents et les pays en développement alors qu'ils s'efforcent d'atteindre leurs objectifs climatiques. "La poursuite de la coopération entre les Etats-Unis et la Chine en matière de financement climatique est essentielle", a déclaré Janet Yellen. "En tant que plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde et plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables, nous avons à la fois une responsabilité commune - et la capacité - de montrer la voie." La secrétaire au Trésor a expliqué que le financement de telles initiatives devrait être coordonné de manière efficace, ajoutant que le soutien de Pékin aux institutions existant déjà pour lutter contre le changement climatique pourrait renforcer leur impact. La Chine est le plus grand marché après l'Europe pour les fonds climatiques, dépassant les Etats-Unis. Les fonds ayant plus que doublé en Chine depuis 2021, selon Morningstar. La Banque mondiale a toutefois estimé l'an dernier que la Chine avait besoin de 17.000 milliards de dollars d'investissements supplémentaires pour les infrastructures et les technologies vertes dans les secteurs de l'énergie et des transports afin d'atteindre son objectif d'émissions nettes de carbone nulles d'ici 2060, soulignant ainsi la nécessité d'investissements privés. (Reportage Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)