Yaël Braun-Pivet "très choquée" par les propos de Jean-Luc Mélenchon

23 octobre (Reuters) - Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a réagi lundi aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon au sujet de son voyage en Israël, se disant "très choquée" par les propos du président de la France Insoumise et l'accusant de "chercher la division". Jean-Luc Mélenchon a provoqué des réactions dimanche en déclarant sur le réseau social X, ex-Twitter, "Madame Braun-Pivet campe à Tel-Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français". Yaël Braun-Pivet a essuyé des critiques après avoir effectué durant le week-end un voyage en Israël, aux côtés des députés Les Républicains Éric Ciotti et Meyer Habib. "Je suis convaincue qu'effectivement le mot 'camper' n'a pas été choisi par hasard", a déclaré Yaël Braun-Pivet sur France Inter, ajoutant que l'accusation portée sur elle de favoriser les massacres est "une nouvelle cible qu'on me met dans le dos". La présidente de l'Assemblée nationale s'est également défendue d'être un soutien inconditionnel du gouvernement israélien, tout en affirmant soutenir inconditionnellement l'existence de l'État hébreu et son droit à se défendre face aux attaques du Hamas. Une déclaration du Gouvernement sur la situation au Proche-Orient, suivie d'un débat, est inscrite à l'ordre du jour de ce lundi à l'Assemblée nationale à partir de 16h00 (14h00 GMT). (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)