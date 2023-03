Xi veut faire de l'armée chinoise une "Grande muraille d'acier"

Xi veut faire de l'armée chinoise une "Grande muraille d'acier"













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La Chine doit moderniser son armée afin de faire de celle-ci une "Grande muraille d'acier", a déclaré lundi le président Xi Jinping, soulignant l'importance de la sécurité du pays, sur fond de tensions croissantes avec les Etats-Unis. S'exprimant pour la première fois depuis son investiture pour un troisième mandat - un record -, le dirigeant chinois a appelé Pékin à renforcer sa capacité à protéger la sécurité nationale et gérer la sécurité de la population. En clôture de la session plénière annuelle du Parlement, Xi Jinping a déclaré que "la sécurité est la fondation du développement, la stabilité est le prérequis de la prospérité". Il est attendu que le Parti communiste au pouvoir renforce son contrôle sur les questions de sécurité, dans le sillage du remplacement par Xi Jinping de haut responsables sécuritaires pour installer à la place de ceux-ci des personnes de confiance. (Reportage Yew Lun Tian, Ryan Woo, avec le bureau de Pékin; version française Jean Terzian)