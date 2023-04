Xi Jinping veut intensifier les entraînements et exercices militaires

PEKIN (Reuters) - Xi Jinping a inspecté le Commandement du théâtre sud de la marine chinoise et a souligné la nécessité d'intensifier les entraînements et exercices militaires, ont rapporté les médias d'Etat. Au cours de sa visite mardi, le président chinois a déclaré qu'il était nécessaire d'accélérer la transformation et la construction des forces armées afin de poursuivre sa modernisation, a rapporté mercredi la chaîne CCTV. Il a également déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer la capacité à répondre à des situations complexes de manière efficace et appropriée, ont ajouté les médias d'État. Ces remarques interviennent alors que Pékin a effectué de samedi à mardi des manoeuvres militaires autour de l'île, qui font suite à la rencontre entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, mercredi dernier aux Etats-Unis. Xi Jinping a également déclaré que la Chine défendrait résolument sa souveraineté territoriale, ses droits et intérêts maritimes et s'efforcerait de maintenir la stabilité dans les régions voisines, selon les médias d'État. La Chine s'est récemment opposée aux États-Unis, affirmant à plusieurs reprises qu'un destroyer américain avait opéré dans ses eaux territoriales autour de la mer de Chine méridionale. Les États-Unis et les Philippines organisent actuellement leurs plus grands exercices militaires conjoints en raison de leurs préoccupations communes concernant l'affirmation de la Chine dans la région Asie-Pacifique. (Reportage Bureau de Pékin ; Version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)