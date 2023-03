Xi Jinping va rencontrer Vladimir Poutine en Russie la semaine prochaine

par Eduardo Baptista PÉKIN, 17 mars (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie la semaine prochaine pour s'entretenir avec son homologue Vladimir Poutine, ont annoncé vendredi des alliés proches, alors que Pékin tente de faire valoir son plan de paix pour la résolution du conflit en Ukraine.

Cette visite, qui aura lieu du 20 au 22 mars, intervient après que la Chine a annoncé le mois dernier un plan en 12 points pour "une résolution politique de la crise ukrainienne". Un haut diplomate chinois a également appelé jeudi à des négociations lors d'un appel avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Dans son plan, la Chine appelle à la protection des civils et demande à la Russie et à l'Ukraine de respecter leur souveraineté respective. Les États-Unis et l'Otan ont jugé de leur côté que les efforts de médiation de Pékin n'étaient pas crédibles dans la mesure où la Chine ne condamne pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou nomme une "opération militaire spéciale". Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que la visite de Xi Jinping en Russie - sa première en près de quatre ans - visait en partie à promouvoir la "paix", bien qu'il n'ait fait aucune mention explicite de la guerre en Ukraine. Les dirigeants devraient également échanger sur les principales questions régionales et internationales, renforcer la confiance bilatérale et approfondir les partenariats économiques, a précisé Wang Wenbin. Le Kremlin a indiqué dans un communiqué que Xi Jinping et Vladimir Poutine discuteraient "des questions d'actualité du développement ultérieur des relations de partenariat global et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine". Le communiqué ne fait pas non plus mention de l'Ukraine. Xi Jinping devrait s'entretenir au téléphone avec le président ukrainien Volodimir Zelensky après sa visite en Russie, selon certains médias. Pékin n'a pas confirmé l'appel. La Chine et la Russie ont annoncé un partenariat "sans limites" en février 2022, lors de la visite de Vladimir Poutine à Pékin pour l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, quelques semaines seulement avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Les deux parties n'ont depuis cessé de réaffirmer la force de leurs liens, notamment dans le domaine du commerce, leurs échanges ayant bondi depuis l'invasion. La Chine est le plus gros acheteur de pétrole russe, une source de revenus essentielle pour Moscou. L'Ukraine a rejeté le "plan de paix" de la Chine, car il ne mentionne pas la demande de Kyiv d'un retrait des troupes russes jusqu'aux frontières de 1991, mais elle s'est dite ensuite ouverte à certains éléments du projet. La Russie affirme de son côté que l'Ukraine doit accepter l'annexion de quatre régions à l'est et au sud du pays ainsi que la perte de la Crimée, la péninsule de la mer Noire qu'elle a annexée de force en 2014. (Reportage Reuters et Eduardo Baptista à Pékin Reuters, rédigé par Caleb Davis et John Geddie ; Version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)