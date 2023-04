Xi Jinping va envoyer des représentants en Ukraine pour discuter de la crise

PEKIN (Reuters) - La Chine va envoyer des représentants en Ukraine et y organiser des discussions avec toutes les parties pour résoudre la crise dans ce pays, a déclaré mercredi le président Xi Jinping à son homologue ukrainien, ont rapporté les médias d'Etat chinois. Xi Jinping et Volodimir Zelensky se sont entretenus par téléphone, pour la première fois depuis l'invasion de la Russie alors que le président ukrainien avait demandé à plusieurs reprises de rencontrer le chef d'Etat chinois, notamment après sa visite à Moscou en mars. Volodimir Zelensky a souligné l'importance de cette opportunité afin d'établir des relations plus étroites avec le partenaire le plus puissant de la Russie, et a nommé un ancien ministre au poste d'ambassadeur de l'Ukraine à Pékin. "Je pense que cet appel, ainsi que la nomination de l'ambassadeur d'Ukraine en Chine, donneront une forte impulsion au développement de nos relations bilatérales", a déclaré sur Twitter Volodimir Zelensky. Depuis février, Xi Jinping promeut un plan de paix en 12 points pour l'Ukraine, accueilli avec scepticisme par l'Occident mais avec prudence par Kyiv, qui y voit un signe de l'intérêt de la Chine pour une cessation du conflit. La Chine se concentrera sur la promotion des pourparlers de paix et fera des efforts pour obtenir un cessez-le-feu dès que possible, a dit le président chinois au chef d'Etat ukrainien. "En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et grand pays responsable, nous ne resterons pas les bras croisés, nous ne mettrons pas d'huile sur le feu et nous chercherons encore moins à en tirer profit", a déclaré Xi Jinping. (Reportage Dan Peleschuk et Ethan Wang, rédigé par Peter Graff ; version française Kate Entringer)