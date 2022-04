Xi Jinping s'oppose aux sanctions et au "découplage"

par Kevin Yao

BOAO, Chine (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé jeudi l'opposition de la Chine aux sanctions unilatérales et à la "juridiction du bras long", sans mentionner directement les mesures prises par l'Occident contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine.

La Chine a régulièrement critiqué les sanctions occidentales, dont celles imposées à la Russie, veillant toutefois à ne pas venir en aide à Moscou, ce qui pourrait mener à ce que des sanctions soient décidées contre Pékin.

Lors d'un discours diffusé durant le Forum de Boao pour l'Asie, qui se déroule dans l'île de Hainan, Xi Jinping a indiqué que le "découplage" et les moyens de pression tels que l'interruption des chaînes d'approvisionnement ne fonctionneraient pas.

"La Chine souhaite proposer une initiative de sécurité mondiale qui respecte le principe de l'indivisibilité de la sécurité", a déclaré Xi Jinping.

"Nous devrions défendre le principe de l'indivisibilité de la sécurité, construire une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable, et nous opposer à la construction de la sécurité nationale sur la base de l'insécurité dans d'autres pays", a ajouté le président chinois.

La Russie a insisté pour que les gouvernements occidentaux respectent un accord de 1999 basé sur le principe de "sécurité indivisible" selon lequel aucun pays ne peut renforcer sa propre sécurité au détriment des autres.

Les relations entre Pékin et Moscou se sont renforcées, et la Chine s'est refusée à condamner l'invasion russe de l'Ukraine, que la Russie appelle une "opération spéciale". La Chine a imputé la crise ukrainienne à l'expansion de l'Otan vers l'est.

Xi Jinping a également déclaré que des efforts étaient nécessaires pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement mondiales, ajoutant toutefois que l'économie chinoise était résistante et que sa tendance à long terme n'avait pas changé.

L'économie chinoise est confrontée à des vents contraires dus à l'impact de ses efforts pour combattre l'épidémie de coronavirus, en particulier dans son centre économique de Shanghai. Xi Jinping n'a pas spécifiquement mentionné l'épidémie de coronavirus lors de son discours.

(rédigé Tony Munroe et Yew Lun Tian; version française Camille Raynaud)