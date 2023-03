Xi Jinping réélu à la présidence de la Chine

Xi Jinping réélu à la présidence de la Chine













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Xi Jinping a été réélu vendredi à la présidence de la Chine par le Parlement, obtenant ainsi un troisième mandat de cinq ans à la tête du pays, une décision inédite qui renforce encore sa position de dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. Les membres de l'Assemblée nationale populaire (ANP) se sont prononcés à l'unanimité en faveur de Xi Jinping, seul candidat en lice. Si le rôle du président est principalement honorifique, Xi Jinping a déjà été reconduit à la présidence de la commission militaire centrale et a entamé son troisième mandat de cinq ans en tant que commandant en chef des forces armées chinoises. Le Parlement a par ailleurs élu Zhao Leji comme nouveau président du Parlement et Han Zheng comme vice-président. Les deux hommes faisaient partie de la précédente équipe de dirigeants du Parti communiste chinois (PCC) au Comité permanent du Politburo. (Reportage Yew Lun Tian; version française Camille Raynaud)