Xi Jinping prévoit de se rendre en Russie dès la semaine prochaine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président chinois Xi Jinping prévoit de se rendre en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine dès la semaine prochaine, selon des personnes proches du dossier, ce qui serait plus tôt que ce qui était initialement prévu. Ce projet de visite intervient après que la Chine a proposé de négocier un accord de paix pour l'Ukraine, une initiative accueilli avec scepticisme par l'Occident compte tenu du soutien diplomatique de la Chine à la Russie. L'agence de presse russe Tass a rapporté le 30 janvier que Vladimir Poutine avait invité Xi Jinping pour une viste au printemps. Le mois dernier, le Wall Street Journal indiquait qu'une visite à Moscou pourrait avoir lieu en avril ou début mai. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas immédiatement fait suite à une demande de commentaire sur l'éventuelle visite de Xi Jinping à Moscou et le Kremlin s'est refusé à tout commentaire. Aucun autre détail n'était disponible dans l'immédiat. Les sources proches du dossier ont souhaité rester anonymes en raison du caractère sensible de l'affaire. La Chine et la Russie ont conclu un partenariat "sans limites" en février 2022, quelques semaines avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Les deux parties n'ont depuis cessé de réaffirmer la solidité de leurs liens. (Rédactions de Hong Kong, Pékin et Moscou ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)