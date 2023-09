Xi Jinping ne se rendra pas au sommet du G20 organisé en Inde

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Le Premier ministre chinois, Li Qiang, conduira la délégation de Pékin lors de la réunion des dirigeants du G20 le week-end prochain en Inde, a annoncé lundi le ministère chinois des Affaires étrangères, ce qui laisse entendre que Xi Jinping, le président chinois, ne s'y rendrait pas. Joe Biden a exprimé dimanche ses regrets devant la perspective d'une absence de son homologue chinois qu'il n'a pas rencontré depuis novembre dernier alors que les Etats-Unis et la Chine s'efforcent d'apaiser les tensions entre les deux pays. Autre absent de marque, Vladimir Poutine sera représenté par Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, le président russe étant sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui le soupçonne de crimes de guerre. (Liz Lee et Martin Quin Pollard, Avec Ryan Woo; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)