Xi Jinping met en garde l'UE contre une "confrontation"

Crédit photo © Reuters

par Laurie Chen PÉKIN (Reuters) - La Chine et l'Union européenne ne devraient pas se considérer comme des rivales ou s'engager dans une confrontation en raison de leurs systèmes politiques différents, a dit jeudi le président chinois Xi Jinping. Le dirigeant a également déclaré que la Chine était prête à faire de l'UE un partenaire économique et commercial clé et à coopérer dans le domaine des sciences et des technologies, y compris l'intelligence artificielle. Il a également exhorté l'UE à "éliminer toutes sortes d'interférences" dans les relations bilatérales, lors des discussions qui se sont tenues dans la maison des hôtes d'Etat de Diaoyutai à Pékin, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV. Les deux parties doivent développer "une perception correcte" de l'autre et encourager la compréhension et la confiance mutuelles, a dit Xi Jinping. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ont également rencontré le Premier ministre chinois, Li Qiang, au cours de leur visite d'une journée. Selon la télévision d'État chinoise, Li Qiang a déclaré aux dirigeants européens que Pékin s'opposait à la "politisation et à la sécurisation à grande échelle" des questions économiques et commerciales, en violation des normes fondamentales des économies de marché. "Nous espérons que l'UE fera preuve de prudence lorsqu'elle introduira des politiques économiques et commerciales restrictives et lorsqu'elle utilisera des mesures correctives commerciales pour maintenir l'ouverture de ses marchés commerciaux et d'investissement", a-t-il déclaré. RELATIONS PLUS ÉQUILIBRÉES La rencontre de jeudi était la dernière occasion pour les responsables de l'UE de s'entretenir avec les hauts dirigeants chinois avant les élections du Parlement européen l'année prochaine, qui entraîneront des changements à la tête du bloc. L'un des principaux objectifs du voyage de Bruxelles était d'inciter Xi Jinping à empêcher les entreprises privées chinoises d'exporter vers la Russie des articles à double usage fabriqués en Europe et destinés à la campagne militaire de Moscou. Le bloc s'inquiète également de ce qu'il considère comme des relations économiques "déséquilibrées", affirmant que son déficit commercial de près de 400 milliards d'euros avec la Chine reflète les restrictions imposées aux entreprises de l'UE opérant dans ce pays. La Chine est par ailleurs mécontente de l'enquête de l'UE sur les subventions massives accordées par Pékin à ses constructeurs de véhicules électriques, ainsi que de la politique de "réduction des risques" de Bruxelles visant à réduire sa dépendance à l'égard des importations chinoises, notamment en ce qui concerne les matières premières essentielles. Selon Charles Michel, président du Conseil européen également présent à Pékin, la Chine et l'UE doivent rendre leurs relations commerciales et économiques plus réciproques et plus équilibrées. "Nous avons un intérêt commun à une relation stable et constructive, basée sur le respect de l'ordre international fondé sur des règles", a-t-il dit lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de sa rencontre avec les dirigeants chinois. (Reportage Laurie Chen, Ethan Wang, Liz Lee et Joe Cash à Pékin, Philip Blenkinsop à Bruxelles ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)