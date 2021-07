Xi Jinping en visite au Tibet pour la première fois en tant que président

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping s'est rendu au Tibet les 21 et 22 juillet derniers pour sa première visite dans la région en tant que président de la Chine, rapporte l'agence de presse officielle Xinhua.

A Lhassa, Xi Jinping a visité un monastère et la place du Palais de Potala, résidence principale des dalaï-lamas jusqu'à la fuite du 14e dalaï-lama en 1959, qui vit toujours en exil et est considéré par Pékin comme un séparatiste.

Le Tibet, situé à la frontière entre la Chine et l'Inde, est considéré comme ayant une importance stratégique cruciale pour Pékin. L'année dernière, la Chine et l'Inde ont connu le plus grave affrontement depuis des décennies sur leur frontière contestée dans l'Himalaya, avec des morts des deux côtés.

La dernière visite de Xi Jinping au Tibet remonte à 2011, alors qu'il était vice-président.

(Gabriel Crossley; version française Camille Raynaud)