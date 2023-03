Xi Jinping dit soutenir les pourparlers entre l'Arabie saoudite et l'Iran

Xi Jinping dit soutenir les pourparlers entre l'Arabie saoudite et l'Iran













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu par téléphone avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) et a affirmé soutenir les pourparlers entre l'Arabie saoudite et l'Iran, a rapporté mardi le média d'État CCTV. La Chine, principal partenaire commercial des États du Golfe, a aidé au début du mois à négocier un accord surprise entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour rétablir les liens diplomatiques entre les deux pays. Cet accord survient après des années d'hostilité qui ont menacé la stabilité du Golfe et contribué à alimenter les conflits au Moyen-Orient. Le prince MBS, également Premier ministre du royaume, a salué l'initiative de la Chine visant à soutenir "les efforts de développement de bon voisinage" entre l'Arabie saoudite musulmane sunnite et l'Iran chiite, a indiqué l'agence de presse saoudienne SPA. Xi Jinping a déclaré que les deux pays se soutiendraient fermement l'un l'autre sur les questions liées à leurs intérêts fondamentaux respectifs et contribueraient davantage à promouvoir la paix, la stabilité et le développement au Moyen-Orient, ont rapporté les médias d'État. Les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite et d'Iran devraient se rencontrer au cours du mois du Ramadan. (Reportage Ethan Wang et Bernard Orr, avec la contribution de Clauda Tanios à Dubaï, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)