Xi Jinping appelle à la loyauté alors que le Parti communiste fête son centenaire

par Yew Lun Tian

PÉKIN (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a exhorté mardi les membres du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir à rester loyaux et à continuer de servir le peuple alors qu'il a décoré d'une nouvelle médaille d'honneur 29 d'entre eux dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la création du parti.

La cérémonie de remise des médailles, retransmise en direct à la télévision nationale, s'est déroulée en grande pompe au palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, alors que le parti s'apprête à célébrer son centenaire jeudi.

La "médaille du 1er juillet", annoncée en 2017 et remise pour la première fois ce mardi, fait partie des efforts de Xi Jinping pour consolider l'image de l'un des partis politiques les plus puissants au monde.

Le président chinois a appelé tous les membres à "garder fermement la loyauté et l'amour pour le parti et le peuple près du coeur, à transformer cela en action, à tout dédier, même votre précieuse vie, au parti et au peuple".

Honorés pour leur "contribution exceptionnelle" au PCC, les récipiendaires de la médaille comprennent des soldats, des travailleurs communautaires et des professionnels dans les domaines des arts et des sciences.

Le Parti communiste chinois, qui dirige le pays depuis 1949, comptait 91,9 millions de membres en 2019, soit 6,6% de la population chinoise.

Dans le cadre de la semaine de célébrations du 100e anniversaire, le parti a également organisé un spectacle de gala lundi soir dans le stade national de Pékin, communément surnommé "Nid d'Oiseau" pour son architecture.

Des responsables du parti et des diplomates étrangers ont assisté à un déploiement fastueux de chants, de danses et de théâtre créditant le parti d'avoir guidé l'ascension de la Chine au rang de grande puissance au cours du dernier siècle.

Les parties les plus sombres de l'histoire de la formation politique, notamment une famine à la fin des années 1950, la révolution culturelle des années 1960 et la répression de la place Tiananmen en 1989, ont été omises du spectacle.

Le gala s'est clôturé par la reprise en choeur par le public de la chanson "Sans le Parti communiste, il n'y aurait pas de nouvelle Chine" et par un feu d'artifice de cinq minutes.

De nombreux Chinois ont applaudi la célébration en postant des voeux pour le pays et le parti sur les médias sociaux.

Certains commentaires étaient cependant moins joyeux.

"Ce n'est que lorsque les prix immobiliers baissent que le peuple peut commencer à ressentir du bonheur", pouvait-on lire dans un commentaire ayant reçu 39 mentions "like".

