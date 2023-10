Xi et Poutine, réunis à Pékin, saluent le renforcement de liens "cruciaux"

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La Chine et la Russie maintiennent une coordination stratégique étroite et efficace, a déclaré mercredi le président chinois Xi Jinping à son homologue russe Vladimir Poutine, ajoutant que les volumes d'échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint un pic historique. Pékin et Moscou ont signé l'an dernier, avant le début de la guerre en Ukraine, un partenariat "sans limites" renforcé, des liens qui se sont renforcés en marge des sanctions occidentales infligées à la Russie pour son offensive en Ukraine. La confiance politique mutuelle entre la Chine et la Russie ne cesse de se solidifier, a déclaré Xi Jinping lors d'un entretien avec Vladimir Poutine en marge du Forum sur les "nouvelles routes de la soie" (Belt and Road Initiative, "BRI") à Pékin, selon des propos rapportés par la presse officielle. Vladimir Poutine a dit pour sa part que la coordination étroite de Moscou avec Pékin en matière de politique étrangère était cruciale dans un contexte difficile. "Nous allons aussi discuter aujourd'hui de tout cela", a dit le chef du Kremlin, se réjouissant de s'entretenir à nouveau avec son "cher ami". (Rédaction de Pékin; version française Jean Terzian)