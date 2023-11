Xi demande à Macron plus d'investissements des entreprises françaises

PEKIN/PARIS (Reuters) - La Chine souhaite que davantage d'entreprises françaises investissent dans le pays et espère que la France offrira un environnement commercial équitable aux entreprises chinoises, a déclaré lundi le président Xi Jinping, tandis que la France a également appelé à des règles équitables pour les entreprises étrangères en Chine. Emmanuel Macron s'est entretenu lors d'un appel téléphonique lundi avec son homologue chinois qui cherche à renforcer les liens avec son partenaire commercial européen après la visite du chef d'Etat français en Chine en avril. La Chine est sous le coup d'une enquête de l'Union européenne sur les subventions accordées aux véhicules électriques et devrait faire l'objet d'une autre concernant ses aciéries. Par ailleurs, plusieurs pays européens se sont plaints de l'opacité des lois et des règles chinoises concernant les entreprises étrangères dans le pays. "La Chine est prête à maintenir des échanges de haut niveau avec la partie française", a déclaré Xi Jinping, selon les médias d'Etat chinois, ajoutant qu'il souhaitait voir davantage de produits français entrer sur le marché chinois. La Présidence française a quant à elle souligné dans un communiqué que l'ouverture du marché chinois doit aussi aller de pair avec des règles de concurrence équitable pour les entreprises étrangères. Interrogé sur les progrès réalisés pour contrer les velléités chinoises d'obliger les entreprises françaises de cosmétiques à partager leurs secrets de fabrication, un conseiller présidentiel français a répondu qu'il s'agissait d'un sujet important, qui était remonté jusqu'à l'Elysée. "Maintenant, la prochaine étape, ça doit avant tout être un dialogue avec les autorités compétentes pour leur expliquer les conséquences de la réglementation qui est envisagée", a déclaré le conseiller. La présidence a également déclaré que la Chine avait rejoint une initiative française appelée "Buildings Breakthrough" qui fixe un objectif de zéro émission de carbone pour le secteur du bâtiment d'ici 2030. Xi Jinping a par ailleurs affirmé que la Chine, qui a pris ce mois-ci la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), était prête à renforcer sa coopération avec la France aux Nations unies et dans d'autres institutions multilatérales. Le dirigeant de la deuxième économie mondiale a appelé Paris à jouer un rôle constructif dans la promotion du développement positif des relations entre la Chine et l'UE, alors que les liens ont été tendus sur des questions comme la chaîne d'approvisionnement ou encore la guerre en Ukraine. "La Chine et l'Union européenne devraient rester des partenaires pour une coopération mutuellement bénéfique", a dit Xi Jinping lors de l'appel. Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur le conflit à Gaza et ont convenu qu'il était impératif d'éviter une détérioration de la situation, en particulier une crise humanitaire encore plus grave, a rapporté la télévision d'État chinoise. En tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies, la Chine, a dit le conseiller présidentiel français, doit contribuer davantage à l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Elle lui verse actuellement 1 million de dollars chaque année. "Nous encourageons donc au plus haut niveau les autorités chinoises à faire beaucoup plus", a déclaré le conseiller. (Reportage Ethan Wang et Bernard Orr à Pékin, Michel Rose à Paris ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)