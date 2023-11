Xi aux USA pour rencontrer Biden, participer au sommet de l'Apec

par Michael Martina et David Brunnstrom SAN FRANCISCO (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a entamé mardi sa première visite aux Etats-Unis en six ans, après que son homologue américain Joe Biden a déclaré qu'il visait à rétablir des communications normales avec Pékin. Xi Jinping doit rencontrer Joe Biden mercredi matin dans un lieu tenu secret dans la région de la baie de San Francisco, avant de participer au sommet annuel du forum de Coopération économique Asie Pacifique (Apec). Il s'agira seulement de la deuxième rencontre physique entre les deux dirigeants depuis l'entrée en fonction de Joe Biden à la Maison blanche en janvier 2021. Xi Jinping a fait un signe de la main alors qu'il descendait de son avion, avant de rencontrer des responsables américains, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen et l'ambassadeur des Etats-Unis à Pékin Nicholas Burns, sur le tarmac de l'aéroport. Quelques heures avant l'arrivée du président chinois, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est adressé aux ministres des 21 pays membres de l'Apec, leur affirmant que les Etats-Unis croyaient en "une région où les économies sont libres de choisir leur propre chemin, où les biens, les idées et les gens peuvent se déplacer légalement et librement". Antony Blinken n'a pas explicitement mentionné la Chine, mais ses déclarations ont fait écho à celles faites ces dernières années par Washington, qui a accusé la Chine de harceler les pays plus petits de l'Indo-Pacifique et de tenter de saper ce que les Etats-Unis et leurs alliés appellent l'ordre "fondé sur des règles". (Reportage Michael Martina, Ann Saphir, David Brunnstrom, Trevor Hunnicutt, David Lawder, Sayantani Ghosh et Peter Henderson; version française Camille Raynaud)