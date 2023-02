Xavier Niel porte à 19,6% sa participation dans Millicom

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Xavier Niel a porté à 19,6% sa participation dans le groupe de télécoms luxembourgeois Millicom International Cellular, a fait savoir mardi dans un communiqué Atlas Investissement, le véhicule d'investissement du milliardaire français. En novembre dernier, Atlas Investissement avait informé le régulateur des marchés luxembourgeois qu'il possédait environ 7% des actions de Millicom, groupe qui fournit des services de téléphonie fixe et mobile en Amérique latine via sa marque TIGO. Cotée aux Etats-Unis avec une capitalisation boursière de 3,54 milliards de dollars au terme de l'année 2022, Millicom dit employer environ 20.000 personnes. Les ventes du groupe l'an dernier se sont établies à 5,62 milliards de dollars, soit une hausse de 3,3% en rythme annuel sur une base ajustée, avec une marge d'exploitation de 915 millions de dollars, selon ses résultats communiqués la semaine dernière. (Reportage Mathieu Rosemain; version française Jean Terzian)