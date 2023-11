Xavier Niel annonce prendre une participation de 6% dans le belge Proximus

(Reuters) - La holding Carraun du milliardaire français Xavier Niel a annoncé mardi l'acquisition d'une participation de 6% dans Proximus, entraînant une hausse du titre du groupe de télécommunications belge. L'action Proximus prenait 5,66% à 8,51 euros à 11h45 GMT. "L'investissement de Carraun dans Proximus s'inscrit dans une volonté d'acquérir une exposition au leader de la connectivité belge", a déclaré la holding dans un communiqué. Xavier Niel a dit être "intéressé depuis de nombreuses années par le marché belge, dont l'économie est forte et où une approche réglementaire saine a conduit à un secteur des télécommunications dynamique". L'investisseur espère "créer des liens de long terme" par l'intermédiaire de Proximus, détenu majoritairement par le gouvernement belge, a-t-il ajouté. Xavier Niel a déjà investi dans le secteur des télécommunications en Irlande, où il possède l'opérateur Eir par l'intermédiaire de Carraun, ainsi qu'en France, Italie et Pologne, via son groupe Iliad. "(Xavier) Niel est une bonne bouffée d'air frais pour toute entreprise de télécommunications", a déclaré Javier Correonero, analyste chez MorningStar, décrivant "un franc-tireur de l'industrie des télécommunications avec une mentalité de challenger". L'investisseur français "pourrait avoir vu une opportunité dans Proximus car l'action semble être trop pénalisée", a-t-il ajouté. (Reportage Victor Goury-Laffont ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)