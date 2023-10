X (ex-Twitter) a supprimé des centaines de comptes affiliés au Hamas-DG

X (ex-Twitter) a supprimé des centaines de comptes affiliés au Hamas-DG













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La directrice générale de X (ex-Twitter), Linda Yaccarino, a déclaré jeudi que le réseau social avait supprimé des centaines de "comptes affiliés au Hamas" et pris des mesures pour supprimer ou signaler des dizaines de milliers de contenus depuis l'attaque contre Israël. "Nous continuons à répondre rapidement aux demandes d'application de la loi provenant du monde entier, y compris des États membres de l'UE", a-t-elle déclaré dans une lettre adressée mercredi au commissaire européen Thierry Breton et publiée sur X. En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré sur France Inter que la plateforme Pharos, qui sert à signaler des contenus et comportements en ligne illicite, a reçu depuis samedi plus de 2.000 signalements contenus faisant l'apologie du terrorisme en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a par ailleurs donné mercredi 24 heures à Mark Zuckerberg pour détailler les mesures prises par Meta pour combattre la désinformation sur ses plateformes. (Rédigé par Urvi Dugar à Bangalore; Version française Kate Entringer)