Wuhan veut rétablir d'ici fin avril ses trafics ferroviaire et aérien

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Wuhan, foyer initial de la pandémie de nouveau coronavirus en Chine, veut parvenir d'ici fin avril à une reprise complète de ses trafics ferroviaire et aérien et de ses activités de transport de fret après la levée de plus de deux mois de confinement, a dit le maire adjoint de la ville mercredi.

Liu Ziqing a aussi déclaré au cours d'une conférence de presse que les opérations portuaires de Wuhan, située le long du fleuve Yangtze, seraient relancées d'ici la fin du mois et que les taxis allaient être autorisés à reprendre leur service de manière ordonnée.

Le confinement en vigueur depuis la deuxième partie de janvier à Wuhan, pour enrayer la propagation du coronavirus, a été levé début avril.

(Tom Daly; version française Bertrand Boucey)