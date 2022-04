WPP relève ses perspectives face à l'essor de la demande numérique

LONDRES, 27 avril (Reuters) - Le numéro un mondial de la publicité WPP a relevé mercredi ses perspectives de ventes annuelles et fait état d'un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes, citant une forte demande de la part de ses clients.

La société britannique, propriétaire des agences Ogilvy, Grey et GroupM, a déclaré que si les clients étaient prudents face à la pression croissante sur les budgets des consommateurs, ils n'avaient pas réduit leurs dépenses publicitaires.

L'inflation peut également avoir un impact positif sur les budgets publicitaires car les entreprises doivent faire des campagnes de marketing pour expliquer et soutenir leurs hausses de prix.

"Nous avons eu une bonne année l'an dernier et cette dynamique s'est poursuivie au début de cette année", a déclaré le directeur général Mark Read à Reuters.

Les groupes publicitaires comme WPP, Publicis Omnicom et IPG ont profité de la reprise des entreprise après la pandémie, en demande de nouvelles campagnes publicitaires.

WPP a déclaré que son principal indicateur de chiffre d'affaires net (les recettes à périmètre constant moins les coûts indirects) a bondi de 9,5% au premier trimestre, dépassant les prévisions de 7,1%.

Le groupe britannique a indiqué qu'il s'attendait désormais à une croissance du chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'année 2022 comprise entre 5,5 et 6,5%, contre une prévision précédente d'environ 5%.

Le titre WPP était en hausse de 1% dans la matinée à la Bourse de Londres, qui était elle stable.

Les résultats ont battu les prévisions de manière "catégorique", ont déclaré les analystes de Citi, grâce à une croissance généralisée dans toutes les régions et divisions et après que WPP a fusionné certaines de ses agences pour offrir un service plus intégré à ses clients. (Reportage Kate Holton, version française Lou Phily, édité par Kate Entringer)