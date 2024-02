WPP : Légère hausse du chiffre d'affaires au T4, faiblesse aux États-Unis

LONDRES, 22 février (Reuters) - Le groupe publicitaire britannique WPP a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 0,3% au dernier trimestre, la faiblesse des dépenses des clients américains des secteurs de la technologie, de la santé et de la vente au détail ayant freiné la croissance en Grande-Bretagne et en Inde. Sur l'année, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 0,9% à 11,86 milliards de livres (13,85 milliards d'euros), conformément à ses prévisions. À la Bourse de Londres, le titre WPP reculait de 1,1% à 08h09 GMT. Les performances du plus grand groupe publicitaire au monde ont été freinées par une détérioration continue de ses activités aux Etats-Unis, où le chiffre d'affaires a chuté de 4,5% au quatrième trimestre. Au trimestre précédent, le chiffre d'affaires baissait déjà de 4,1%. A lire aussi... "Bien que l'année 2023 ait été plus difficile que prévu en raison de la réduction des dépenses des clients du secteur de la technologie, nous avons affiché une performance résistante pour l'année", a déclaré le directeur général Mark Read. L'entreprise reste optimiste "quant aux opportunités stratégiques qui s'offrent à nous et nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser une croissance accélérée et de plus en plus rentable à moyen terme", a-t-il ajouté. (Reportage Paul Sandle ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)