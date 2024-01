WPP : Légère hausse du CA en 2023, perspectives similaires pour 2024

LONDRES, 30 janvier (Reuters) - Le groupe publicitaire britannique WPP a fait état mardi d'un chiffre d'affaires net en hausse de 0,9% en 2023, hors coûts refacturables, et a déclaré s'attendre au mieux à un résultat similaire en 2024. La marge d'exploitation pour 2023 devrait s'établir à 14,8%, soit 15% à taux de change constant, dans le haut de la fourchette des prévisions de 14,8% à 15%, a détaillé la société. Pour 2024, le plus grand groupe publicitaire au monde s'attend à une légère augmentation de cette marge, de 20 à 40 points de base. Dans la publication, publiée en amont de la journée des investisseurs mardi, WPP a indiqué viser une amélioration de la croissance de son chiffre d'affaires de plus de 3%. L'entreprise prévoit notamment des investissements dans l'intelligence artificielle, les données et la technologie. À la Bourse de Londres, le titre WPP grimpait de 5,28% à 08h49 GMT. (Reportage Paul Sandle ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)