WPP : Hausse du CA au T1 malgré la baisse des dépenses de la "tech" US

LONDRES, 27 avril (Reuters) - Le groupe publicitaire britannique WPP a fait état jeudi d'une hausse de 2,9% de son chiffre d'affaires net au premier trimestre, ce qui le place en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, la forte demande en Grande-Bretagne ayant permis de compenser la baisse des dépenses de certains clients américains du secteur de la technologie. Le titre du groupe reculait de 2,4% à la Bourse de Londres. WPP, qui prévoit une croissance annuelle de 3% à 5% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable moins les coûts à répercuter, a indiqué que les groupes de biens de consommation avaient fortement dépensé en Grande-Bretagne qui connaît une inflation à deux chiffres. Cela a conduit à une croissance des ventes de 7,4% sur son marché domestique, bien devant l'Amérique du Nord, où les revenus ont augmenté dans une moindre mesure (+1,9%) en raison de la baisse des dépenses de certains clients dans la technologie, les services numériques et la vente au détail. Le directeur général Mark Read a déclaré à Reuters que la société avait constaté un début de resserrement des dépenses technologiques aux États-Unis au quatrième trimestre, mais qu'il s'attendait à ce que les résultats récents et solides de la part des grands acteurs du secteur renforcent la confiance. "L'accent a été mis sur les coûts dans ces entreprises", a-t-il déclaré. "Nous nous attendions à ce que les dépenses technologiques soient en baisse et elles l'ont été à peu près comme nous l'avions prévu", a ajouté Mark Read. Son homologue français Publicis a dépassé les prévisions au premier trimestre grâce à ses activités numériques et axées sur les données, dans un contexte d'évolution rapide du marché et avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle (IA). WPP a déclaré que le groupe déployait également la technologie de l'IA, en particulier dans sa division GroupM, pour acheter et placer des publicités en temps réel. (Reportage Paul Sandle ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)