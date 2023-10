WPP abaisse ses perspectives 2023, le secteur de la "tech" pèse

LONDRES (Reuters) - WPP, le plus grand groupe publicitaire au monde, a abaissé jeudi sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2023, entre 0,5% et 1%, alors que les grandes entreprises technologiques continuent de réduire leur budget publicitaire. "La performance de notre chiffre d'affaires au troisième trimestre a été inférieure à nos attentes et a continué à être affectée par les tendances de dépenses prudentes que nous avons observées au deuxième trimestre, en particulier chez les clients du secteur de la technologie", a déclaré le directeur général Mark Read. Au troisième trimestre, le principal indicateur de chiffre d'affaires net du groupe (les recettes à périmètre constant moins les coûts indirects) a baissé de 0,6% alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,0%. La croissance au Royaume-Uni, en Europe continentale et dans le reste du monde a été contrebalancée par des baisses en Amérique du Nord, avec la faiblesse persistante des clients du secteur technologique, et en Chine. (Reportage Paul Sandle ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)