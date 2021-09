Wout Van Aert s'impose

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) premier leader de ce Tour de Grande-Bretagne. Le Belge remporte au sprint la première étape de 181 Kilomètres entre Penzance et Bodmin.

Une échappée de 5 coureurs s’est formée en début de journée, mais le peloton emmené par les Jumbo-Visma et les Deceuninck Quick-Step ne laissent pas les hommes de tête prendre le large.

Le dernier homme de tête, Stockwell (Grande-Bretagne) est repris à l'aube des 20 derniers kilomètres de l'étape.

Dans le dernier kilomètre dans une bosse, Alaphillipe lance le sprint de loin, mais Wout Van Aert, le vainqueur du jour, remonte sur lui et s’en va gagner la première étape.

Niels Eekhoff (Team DSM) et Gonzalo Serrano (Movistar) complètent le podium.

Le champion du monde français est repris lors du sprint final et ne termine finalement que 8e.