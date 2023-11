Worldline volatil, Goldman Sachs abaisse ses perspectives

Worldline volatil, Goldman Sachs abaisse ses perspectives













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Worldline est volatil lundi en Bourse en matinée après l'abaissement par Goldman Sachs de sa recommandation sur le spécialiste français des solutions de paiement d'"acheter" à "neutre", l'intermédiaire estimant que des "problèmes spécifiques à l'entreprise" pèsent sur ses perspectives de croissance. A la Bourse de Paris, vers 10h10 GMT, l'action Worldline avance de 0,36% à 13,815 euros contre un gain de 0,35% pour l'indice CAC 40. Le titre de la "fintech" a perdu dans les premiers échanges près de 4% à 13,2 euros avant de se ressaisir. Goldman Sachs a abaissé ses prévisions pour Worldline concernant la croissance du chiffre d'affaires et la marge du groupe jusqu'en 2027, soulignant "la résiliation de contrats à risque dans la division Services marchands, une refonte des prix moins importante que prévu lors des renouvellements (de contrats) et un défaut d'exécution dans la gamme des produits de la division Traitement financier". L'action Worldline a gagné environ 50% depuis sa brusque dégringolade fin octobre à la suite d'un "profit warning", ce qui conduit Goldman Sachs à estimer désormais qu'il y a "moins de hausse" à prévoir sur le titre. Sur les 21 analystes couvrant Worldline, 11 recommandent l'action à "achat fort" ou à "achat", six à "conserver" et quatre à "vente forte" ou "vente". (Reportage Victor Goury-Laffont, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)