Worldline va supprimer jusqu'à environ 8% de ses effectifs mondiaux

(Reuters) - Le spécialiste du paiement Worldline a annoncé mercredi qu'il allait supprimer jusqu'à environ 8% de ses effectifs mondiaux pour répondre à un environnement économique devenu plus difficile. Le groupe avait lancé en octobre un retentissant avertissement sur résultat, qui avait fait plonger son titre de 59% en une seule séance, et annoncé alors un plan de réduction de coûts. Ce plan, baptisé Power24 et dans lequel s'inscrivent les réductions d'effectifs, doit permettre de répondre aux changements macroéconomiques et aux tendances dans le secteur des paiements, déclare Worldline dans un communiqué. "Ce contexte a entraîné un ralentissement des volumes de dépenses et une réaffectation des investissements vers des produits et services générant des marges plus faibles", explique le groupe, qui a réduit en octobre sa prévision de marge d'excédent brut d'exploitation pour 2023. Le coût total de la mise en oeuvre du projet devrait s'élever jusqu’à environ 250 millions d'euros, a confirmé mercredi Worldline, et lui permettre de réaliser des économies de coûts cash de l'ordre de 200 millions d'euros à partir de 2025. A la Bourse de Paris, le titre Worldline reculait de 1,5% après cette annonce après avoir perdu jusqu'à 2,5% plus tôt en séance. Le groupe publiera ses résultats annuels le 28 février, date à laquelle il devrait présenter ses objectifs financiers pour 2024. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)