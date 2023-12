Worldline exclu du CAC40 à partir du 18 décembre, entrée de Vivendi-Euronext

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Worldline va être exclu de l'indice CAC40 à compter du 18 décembre 2023, selon un communiqué diffusé jeudi par Euronext. L'opérateur de la Bourse de Paris va inclure à l'inverse Vivendi dans le cadre la révision trimestrielle des indices de la "famille CAC". L'action Worldline a perdu plus de 50% de sa valeur depuis le début de l'année et le spécialiste français des moyens de paiement a abaissé en octobre ses objectifs financiers pour 2023. Il a lancé un plan de réduction de coûts face à la dégradation de la conjoncture économique. (Rédigé par Kate Entringer et Augustin Turpin)