Worldline et Crédit Agricole veulent créer un acteur majeur des paiements en France

19 avril (Reuters) - Worldline SA: * CRÉDIT AGRICOLE ET WORLDLINE ENTRENT EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR CRÉER UN ACTEUR MAJEUR DES SERVICES POUR LES COMMERÇANTS EN FRANCE * ALLIANCE UNIQUE POUR CRÉER UN ACTEUR MAJEUR SUR LE PLUS GRAND MARCHÉ DES PAIEMENTS D'EUROPE CONTINENTALE, REPRÉSENTANT 700 MDS D'EUROS DE VOLUME DE CA COMMERÇANT (MSV) * AVEC CREDIT AGRICOLE, PROJET DE CRÉATION D'UNE CO-ENTREPRISE OPÉRATIONNELLE EN 2025 * 2023-2024 : PHASE COMMUNE D'INVESTISSEMENTS DE 80 MILLIONS D'EUROS FINANCÉS PAR WORLDLINE ET CRÉDIT AGRICOLE * A PARTIR DE 2025 : OPÉRATIONNALISATION EFFECTIVE DE LA CO-ENTREPRISE COMMENÇANT À GÉNÉRER DU CA ET DU REVENU BRUT D'EXPLOITATION