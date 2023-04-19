Worldline et Crédit Agricole veulent créer un acteur majeur des paiements en France
19 avril (Reuters) - Worldline SA:
* CRÉDIT AGRICOLE ET WORLDLINE ENTRENT EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR CRÉER UN ACTEUR MAJEUR DES SERVICES POUR LES COMMERÇANTS EN FRANCE
* ALLIANCE UNIQUE POUR CRÉER UN ACTEUR MAJEUR SUR LE PLUS GRAND MARCHÉ DES PAIEMENTS D'EUROPE CONTINENTALE, REPRÉSENTANT 700 MDS D'EUROS DE VOLUME DE CA COMMERÇANT (MSV)
* AVEC CREDIT AGRICOLE, PROJET DE CRÉATION D'UNE CO-ENTREPRISE OPÉRATIONNELLE EN 2025
* 2023-2024 : PHASE COMMUNE D'INVESTISSEMENTS DE 80 MILLIONS D'EUROS FINANCÉS PAR WORLDLINE ET CRÉDIT AGRICOLE
* A PARTIR DE 2025 : OPÉRATIONNALISATION EFFECTIVE DE LA CO-ENTREPRISE COMMENÇANT À GÉNÉRER DU CA ET DU REVENU BRUT D'EXPLOITATION Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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