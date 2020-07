Worldline confirme ses prévisions, le rachat d'Ingenico se déroule comme prévu

PARIS (Reuters) - Le spécialiste des services de paiement Worldline a confirmé jeudi tabler sur une reprise progressive de l'activité d'ici la fin de l'année et a dit être en ligne avec son calendrier concernant le rachat d'Ingenico.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a reculé en données organiques de 5,7% à 1,09 milliard d'euros et l'excédent brut opérationnel a reculé à 246,3 millions d'euros, soit 22,6% du chiffre d'affaires, en repli de 170 points.

L'impact de la crise du coronavirus sur la rentabilité a été partiellement compensé par les mesures prises pour adapter la base de coûts, notamment pour les coûts discrétionnaires et de personnels, dont plus la moitié des effets est attendue au cours du second semestre, a indiqué Worldline.

"Cette performance du premier semestre est parfaitement conforme à notre scénario d'une reprise progressive des économies européennes dans les mois à venir", a indiqué le PDG du groupe, Gilles Grapinet, cité dans un communiqué.

Le dirigeant déclare aussi que l'ouverture de l'offre publique d'achat sur Ingenico est désormais "imminente".

Worldline, ancienne filiale d'Atos, a annoncé début février le rachat amical de son concurrent français pour 7,8 milliards d'euros afin de créer un champion européen dans un secteur des paiements en pleine consolidation.

Mercredi, Ingenico a dit attendre le feu vert de la Commission européenne à l'opération entre le 15 et le 30 septembre.

(Blandine Hénault)