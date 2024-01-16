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Worldline annonce un partenariat avec Google sur le paiement numérique

Worldline annonce un partenariat avec Google sur le paiement numérique

16 janvier (Reuters) - WORLDLINE:

* WORLDLINE ET GOOGLE ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE VISANT À AMÉLIORER LES EXPÉRIENCES DE PAIEMENT NUMÉRIQUE GRÂCE À UNE INNOVATION BASÉE SUR L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE

* WORLDLINE CHOISIT LA TECHNOLOGIE GOOGLE CLOUD POUR ACCÉLÉRER SA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET CONTINUER À RATIONALISER SES OPÉRATIONS

* GOOGLE RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC WORLDLINE EN TANT QUE PRESTATAIRE DE PAIEMENT

* WORLDLINE ET GOOGLE VONT APPORTER DES INNOVATIONS AUX COMMERÇANTS ET AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ET EXPLORER LE POTENTIEL DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

* LES DEUX PARTENAIRES EXPLORERONT ENSEMBLE DES OPPORTUNITÉS DE MISE SUR LE MARCHÉ À FORT IMPACT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)

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