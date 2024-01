Worldline annonce un partenariat avec Google sur le paiement numérique

16 janvier (Reuters) - WORLDLINE: * WORLDLINE ET GOOGLE ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE VISANT À AMÉLIORER LES EXPÉRIENCES DE PAIEMENT NUMÉRIQUE GRÂCE À UNE INNOVATION BASÉE SUR L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE * WORLDLINE CHOISIT LA TECHNOLOGIE GOOGLE CLOUD POUR ACCÉLÉRER SA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET CONTINUER À RATIONALISER SES OPÉRATIONS * GOOGLE RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC WORLDLINE EN TANT QUE PRESTATAIRE DE PAIEMENT * WORLDLINE ET GOOGLE VONT APPORTER DES INNOVATIONS AUX COMMERÇANTS ET AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ET EXPLORER LE POTENTIEL DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE * LES DEUX PARTENAIRES EXPLORERONT ENSEMBLE DES OPPORTUNITÉS DE MISE SUR LE MARCHÉ À FORT IMPACT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)