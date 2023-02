Worldline affiche un CA annuel en hausse à €4,36 Mds

21 février (Reuters) - Worldline SA: * CA EN 2022 EUR 4,36 MDS (CONSENSUS EUR 4,36 MDS) * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (OPÉRATIONS POURSUIVIES) EN 2022 EUR 211 MLNS CONTRE EUR 191 MLNS EN 2021 * EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) EN 2022 EUR 1,13 MDS (CONSENSUS: EUR 1,13 MDS) * FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN 2022 EUR 520 MLNS (CONSENSUS: EUR 504 MLNS) * PERSPECTIVES 2023: 8% À 10% DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES * PERSPECTIVES 2023: PLUS DE 100 POINTS DE BASE D'AMÉLIORATION DE LA MARGE D'EBO PAR RAPPORT AU PRO FORMA 2022 * PERSPECTIVES 2023: 46% À 48% DE TAUX DE CONVERSION DE L'EBO EN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE * RÉAFFIRME SON AMBITION POUR 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)