Worldline affiche un CA annuel en hausse à €4,36 Mds
21 février (Reuters) - Worldline SA:
* CA EN 2022 EUR 4,36 MDS (CONSENSUS EUR 4,36 MDS)
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (OPÉRATIONS POURSUIVIES) EN 2022 EUR 211 MLNS CONTRE EUR 191 MLNS EN 2021
* EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) EN 2022 EUR 1,13 MDS (CONSENSUS: EUR 1,13 MDS)
* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN 2022 EUR 520 MLNS (CONSENSUS: EUR 504 MLNS)
* PERSPECTIVES 2023: 8% À 10% DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
* PERSPECTIVES 2023: PLUS DE 100 POINTS DE BASE D'AMÉLIORATION DE LA MARGE D'EBO PAR RAPPORT AU PRO FORMA 2022
* PERSPECTIVES 2023: 46% À 48% DE TAUX DE CONVERSION DE L'EBO EN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE
* RÉAFFIRME SON AMBITION POUR 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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