Wolfsburg et Mayence passent le premier tour en Coupe d'Allemagne, Francfort éliminé

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

En attendant la reprise de la Bundesliga le week-end prochain, les clubs sont déjà sur le pont avec le premier tour de la Coupe d’Allemagne. L’Eintracht Francfort a été éliminé dimanche par Manheim, club de D3, sur le score de 2-0. Le Hertha Berlin a dominé Meppen (1-0) et s’est qualifié pour les seizièmes de finale. Le voisin de l’Union s’est lui débarrassé du Turkugucu Munich, club de Bavière, sur un score similaire. Mayence a connu quelques difficultés face à Elversberg ! Les Rouges et Blanc ont attendu les tirs au but pour rejoindre les seizièmes (1-1, 4-2 t.a.b). Cologne (2-1 face à Jena) et Wolfsburg (3-1 face à Munster) se sont qualifiés après prolongations. Schalke 04, vainqueur de Villingen (4-1) et Dusseldorf, face à Oldenburg (5-0), se sont facilement imposés. Hoffenheim et le Borussia Mönchengladbach feront leur entrée demain en Coupe d’Allemagne, le Bayern Munich patientera jusqu’au 25 août.