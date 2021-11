Wish dit entamer un recours juridique contre la DGCCRF

PARIS, 24 novembre (Reuters) - Le site américain de commerce en ligne Wish a dit mercredi entamer un recours juridique pour contester ce qu'il considère comme une action illégale et disproportionnée menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). (Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)