WhatsApp touché par une panne massive à travers le monde

BANGALORE (Reuters) - La populaire application de messagerie WhatsApp subit une panne massive à travers le monde, des utilisateurs en France, en Inde, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Asie signalant des problèmes pour envoyer et recevoir des messages et des vidéos sur l'application.

"Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à rétablir WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible", a déclaré mardi un porte-parole de Meta Platforms, la société mère de WhatsApp.

Selon l'application Downdetector, qui offre un suivi en temps réel de la disponibilité de centaines de services, y compris des pannes, plus de 11.000 utilisateurs en Inde ont signalé une panne, tandis que le nombre d'utilisateurs au Royaume-Uni était de 68.000 et de 19.000 à Singapour vers 07h50 GMT.

(Reportage Nivedita Bhattacharjee à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)